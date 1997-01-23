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Эмиль Аудеро
№32
Вратарь
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Команда
Сампдория
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 янв. 1997 (23) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
8.03.2020
8 марта 2020
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Верона
8.03.2020
8 марта 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Верона
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Сампдория
1 : 5
Фиорентина
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Фиорентина
5
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Сампдория
3
минуты: 1' - 90'
3.02.2020
3 февр. 2020
пн
22:45
Сампдория
2 : 4
Наполи
3.02.2020
3 февр. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Наполи
4
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
Лацио
5 : 1
Сампдория
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
5 : 1
Брешиа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
5
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
Милан
0 : 0
Сампдория
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Милан
0
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
20:55
Сампдория
1 : 2
Ювентус
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
20:55
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:00
Сампдория
0 : 1
Парма
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Парма
1
минуты: 1' - 90'
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:45
Кальяри
4 : 3
Сампдория
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
4
Сампдория
3
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
Сампдория
2 : 1
Удинезе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Аталанта
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 90'
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
22:45
СПАЛ
0 : 1
Сампдория
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:30
Болонья
2 : 1
Сампдория
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Сампдория
0 : 0
Рома
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Рома
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
Верона
2 : 0
Сампдория
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Сампдория
1 : 3
Интер
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
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