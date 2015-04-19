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Аксель Боргман
№21
Защитник
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Команда
Вадуц
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
18:30
Вольфсбург
1 : 1
Шальке-04
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
18:30
был в запасе
Вольфсбург
1
Шальке-04
1
был в запасе
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
17:30
Штутгарт
0 : 4
Шальке-04
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
17:30
был в запасе
Штутгарт
0
Шальке-04
4
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
17:30
Шальке-04
4 : 1
Майнц
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
4
Майнц
1
был в запасе