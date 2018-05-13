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Матч-центр
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Мэтт Мейси
№49
Вратарь
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Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
Арсенал
13.05.2018
13 мая 2018
вс
17:00
был в запасе
Хаддерсфилд Таун
0
Арсенал
1
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
15:30
Арсенал
4 : 1
Вест Хэм
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
15:30
был в запасе
Арсенал
4
Вест Хэм
1
был в запасе
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
16:15
Арсенал
3 : 2
Саутгемптон
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
16:15
был в запасе
Арсенал
3
Саутгемптон
2
был в запасе
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
15:30
Арсенал
3 : 0
Сток Сити
1.04.2018
1 апр. 2018
вс
15:30
был в запасе
Арсенал
3
Сток Сити
0
был в запасе
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
17:15
Манчестер Сити
3 : 1
Арсенал
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
17:15
был в запасе
Манчестер Сити
3
Арсенал
1
был в запасе
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
17:00
Арсенал
2 : 1
Суонси
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
17:00
был в запасе
Арсенал
2
Суонси
1
был в запасе
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
15:30
Эвертон
2 : 5
Арсенал
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
15:30
был в запасе
Эвертон
2
Арсенал
5
был в запасе