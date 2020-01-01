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Лента
Матч-центр
Моя команда
Жан-Кевин Огустен
№29
Нападающий
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Команда
Лидс
Гражданство
Франция
Дата рождения
16 июня 1997 (22) года
Рост
177
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
франция. кубок
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Монако
2
0
0
0
0