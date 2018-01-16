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Матеус Маседо
№3
Защитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
16.01.2018
16 янв. 2018
вт
21:00
был в запасе
Марсель
2
Страсбур
0
был в запасе
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
23:00
Бордо
1 : 1
Марсель
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
23:00
был в запасе
Бордо
1
Марсель
1
был в запасе
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
19:00
Марсель
5 : 0
Кан
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
19:00
был в запасе
Марсель
5
Кан
0
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
22:00
Монако
6 : 1
Марсель
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
6
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
18:00
Марсель
1 : 1
Анжер
20.08.2017
20 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Марсель
1
Анжер
1
был в запасе
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
18:00
Нант
0 : 1
Марсель
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
18:00
был в запасе
Нант
0
Марсель
1
был в запасе