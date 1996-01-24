Якуб Янкто
№44
Полузащитник
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Команда
Сампдория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
19 янв. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.03.2020 8 марта 2020 вс 17:00
Сампдория
2 : 1
Верона
79'
79'
79'
8.03.2020 8 марта 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Верона
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
Сампдория
1 : 5
Фиорентина
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 17:00
был в запасе
Сампдория
1
Фиорентина
5
был в запасе
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 20:00
был в запасе
Торино
1
Сампдория
3
был в запасе
3.02.2020 3 февр. 2020 пн 22:45
Сампдория
2 : 4
Наполи
43'
43'
43'
3.02.2020 3 февр. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Наполи
4
минуты: 1' - 90'
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 17:00
был в запасе
Сампдория
0
Сассуоло
0
был в запасе
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:00
Лацио
5 : 1
Сампдория
18.01.2020 18 янв. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
Сампдория
5 : 1
Брешиа
45'
45'
45'
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 17:00
45'
минуты: 1' - 90'
Сампдория
5
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
6.01.2020 6 янв. 2020 пн 17:00
Милан
0 : 0
Сампдория
6.01.2020 6 янв. 2020 пн 17:00
минуты: 42' - 90'
Милан
0
Сампдория
0
минуты: 42' - 90'
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 20:55
Сампдория
1 : 2
Ювентус
43'
43'
43'
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 20:55
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 20:00
Сампдория
0 : 1
Парма
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Парма
1
минуты: 1' - 90'
2.12.2019 2 дек. 2019 пн 22:45
Кальяри
4 : 3
Сампдория
2.12.2019 2 дек. 2019 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
4
Сампдория
3
минуты: 1' - 90'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 20:00
Сампдория
2 : 1
Удинезе
88'
88'
88'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Сампдория
0 : 0
Аталанта
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 90'
4.11.2019 4 нояб. 2019 пн 22:45
СПАЛ
0 : 1
Сампдория
4.11.2019 4 нояб. 2019 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
был в запасе
Сампдория
1
Лечче
1
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:30
Болонья
2 : 1
Сампдория
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
Сампдория
0 : 0
Рома
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Рома
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 19:00
Верона
2 : 0
Сампдория
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
Сампдория
1 : 3
Интер
55'
55'
55'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
55'
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Фиорентина
2 : 1
Сампдория
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
был в запасе
Фиорентина
2
Сампдория
1
был в запасе
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