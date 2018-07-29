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Матч-центр
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Дану Спэтару
№94
Полузащитник
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Молдова
Дата рождения
24 мая 1992 (28) лет
Рост
174
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
29.07.2018
29 июля 2018
вс
19:00
Тамбов
0 : 0
Нижний Новгород
29.07.2018
29 июля 2018
вс
19:00
был в запасе
Тамбов
0
Нижний Новгород
0
был в запасе
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
Нижний Новгород
2 : 1
Тюмень
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
был в запасе
Нижний Новгород
2
Тюмень
1
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:00
Мордовия
2 : 2
Нижний Новгород
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:00
минуты: 1' - 57'
Мордовия
2
Нижний Новгород
2
минуты: 1' - 57'