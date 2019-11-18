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Лента
Матч-центр
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Михалис Бакакис
№27
Защитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Греция
Дата рождения
18 марта 1991 (29) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Греция
2 : 1
Финляндия
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Греция
2
Финляндия
1
минуты: 1' - 90'
5.09.2019
5 сент. 2019
чт
21:45
Финляндия
1 : 0
Греция
5.09.2019
5 сент. 2019
чт
21:45
минуты: 70' - 90'
Финляндия
1
Греция
0
минуты: 70' - 90'