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Лента
Матч-центр
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Рафаэль Геррейру
№13
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Португалия
Дата рождения
22 дек. 1993 (26) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
германия. кубок
лига европы плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
франция. лига 1
франция. кубок
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Боруссия
2
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0
0
0