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Тимо Баумгартль
№32
Защитник
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Команда
Штутгарт
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 марта 1996 (24) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2019/2020
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ПСВ
1 : 1
Русенборг
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
был в запасе
ПСВ
1
Русенборг
1
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Спортинг
4 : 0
ПСВ
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Спортинг
4
ПСВ
0
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
ЛАСК
4 : 1
ПСВ
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
ЛАСК
4
ПСВ
1
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
ПСВ
0 : 0
ЛАСК
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
ПСВ
0
ЛАСК
0
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Русенборг
1 : 4
ПСВ
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Русенборг
1
ПСВ
4
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
ПСВ
3 : 2
Спортинг
48'
48'
48'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
48'
минуты: 1' - 90'
ПСВ
3
Спортинг
2
минуты: 1' - 90'