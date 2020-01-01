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Лента
Матч-центр
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Марко Рог
№30
Полузащитник
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Команда
Кальяри
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
19 июля 1995 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
отбор че-2020
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Кальяри
15
1
0
6
0