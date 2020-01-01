Марко Рог
№30
Полузащитник
Подписаться
Команда
Кальяри
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
19 июля 1995 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Кальяри
15
1
0
6
0