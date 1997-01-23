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Егор Никулин
№19
Полузащитник
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Команда
Шинник
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 янв. 1997 (23) года
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
2017/2018
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
16:00
Шинник
1 : 0
Нижний Новгород
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
16:00
был в запасе
Шинник
1
Нижний Новгород
0
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
14:00
Шинник
1 : 1
Спартак-2
29.07.2018
29 июля 2018
вс
14:00
был в запасе
Шинник
1
Спартак-2
1
был в запасе
22.07.2018
22 июля 2018
вс
13:00
Сибирь
0 : 2
Шинник
22.07.2018
22 июля 2018
вс
13:00
был в запасе
Сибирь
0
Шинник
2
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:30
Авангард
1 : 2
Шинник
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:30
был в запасе
Авангард
1
Шинник
2
был в запасе