Артур Мугинов
№17
Полузащитник
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Команда
Чайка
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 14:00
Спартак-2
1 : 2
Шинник
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 14:00
был в запасе
Спартак-2
1
Шинник
2
был в запасе
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 9:00
Луч
1 : 0
Шинник
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 9:00
минуты: 78' - 90'
Луч
1
Шинник
0
минуты: 78' - 90'
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 16:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Шинник
73'
73'
73'
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 16:00
минуты: 65' - 90'
Спартак-Нальчик
2
Шинник
0
минуты: 65' - 90'
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 14:00
Шинник
2 : 3
Динамо
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 14:00
минуты: 79' - 90'
Шинник
2
Динамо
3
минуты: 79' - 90'
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 17:00
Шинник
0 : 0
Тюмень
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 17:00
был в запасе
Шинник
0
Тюмень
0
был в запасе
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
Шинник
1 : 0
Мордовия
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 18:00
был в запасе
Шинник
1
Мордовия
0
был в запасе
6.08.2016 6 авг. 2016 сб 19:00
Шинник
4 : 0
Спартак-2
6.08.2016 6 авг. 2016 сб 19:00
был в запасе
Шинник
4
Спартак-2
0
был в запасе
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:30
Шинник
1 : 2
Зенит-2
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:30
минуты: 1' - 77'
Шинник
1
Зенит-2
2
минуты: 1' - 77'
11.07.2016 11 июля 2016 пн 20:00
Балтика
1 : 0
Шинник
11.07.2016 11 июля 2016 пн 20:00
минуты: 15' - 83'
Балтика
1
Шинник
0
минуты: 15' - 83'