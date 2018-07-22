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Лента
Матч-центр
Моя команда
Андрей Конаков
№54
Вратарь
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Команда
Чертаново
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 июня 1996 (23) года
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
22.07.2018
22 июля 2018
вс
17:00
Зенит-2
1 : 2
Чертаново
22.07.2018
22 июля 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Зенит-2
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:30
Чертаново
1 : 1
Ротор
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Чертаново
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90'