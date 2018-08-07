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Лента
Матч-центр
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Альберт Богатырев
№11
Полузащитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 июня 1994 (25) лет
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
7.08.2018
7 авг. 2018
вт
19:00
Пюник
0 : 0
Маккаби
7.08.2018
7 авг. 2018
вт
19:00
был в запасе
Пюник
0
Маккаби
0
был в запасе
31.07.2018
31 июля 2018
вт
19:00
Пюник
1 : 0
Тобол
31.07.2018
31 июля 2018
вт
19:00
был в запасе
Пюник
1
Тобол
0
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:00
Тобол
2 : 1
Пюник
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:00
был в запасе
Тобол
2
Пюник
1
был в запасе