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Симоне Эдера
№20
Нападающий
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Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
9 янв. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
Наполи
2 : 1
Торино
90'
90'
90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
90'
минуты: 83' - 90'
Наполи
2
Торино
1
минуты: 83' - 90'
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
Милан
1 : 0
Торино
34'
34'
34'
17.02.2020
17 февр. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:00
был в запасе
Торино
1
Сампдория
3
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:00
Лечче
4 : 0
Торино
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Лечче
4
Торино
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:45
Торино
0 : 7
Аталанта
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:45
минуты: 79' - 90'
Торино
0
Аталанта
7
минуты: 79' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:00
Сассуоло
2 : 1
Торино
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
20:00
был в запасе
Сассуоло
2
Торино
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Торино
1 : 0
Болонья
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
был в запасе
Торино
1
Болонья
0
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:00
Дженоа
0 : 1
Торино
90'
90'
90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Дженоа
0
Торино
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:45
Торино
0 : 3
Интер
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Торино
0
Интер
3
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:00
Брешиа
0 : 4
Торино
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
17:00
был в запасе
Брешиа
0
Торино
4
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кальяри
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
Торино
1
Кальяри
1
был в запасе
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
Торино
2 : 1
Милан
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
22:00
был в запасе
Торино
2
Милан
1
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Сампдория
1 : 0
Торино
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Сампдория
1
Торино
0
был в запасе
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
21:45
Торино
1 : 2
Лечче
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
21:45
был в запасе
Торино
1
Лечче
2
был в запасе