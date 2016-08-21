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Матч-центр
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Станислав Ефимов
№13
Полузащитник
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
Химки
0 : 0
Сокол
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
был в запасе
Химки
0
Сокол
0
был в запасе
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
17:00
Мордовия
5 : 0
Химки
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
17:00
минуты: 70' - 90'
Мордовия
5
Химки
0
минуты: 70' - 90'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
15:00
Химки
1 : 1
Сибирь
31.07.2016
31 июля 2016
вс
15:00
был в запасе
Химки
1
Сибирь
1
был в запасе
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Химки
0 : 0
Тамбов
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
был в запасе
Химки
0
Тамбов
0
был в запасе