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Матч-центр
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Лукас Торро
№16
Полузащитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 июля 1994 (25) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
Вольфсбург
1 : 2
Айнтрахт
90'
90'
90'
30.05.2020
30 мая 2020
сб
16:30
минуты: 77' - 90'
Вольфсбург
1
Айнтрахт
2
минуты: 77' - 90'
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Айнтрахт
3 : 3
Фрайбург
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
минуты: 1' - 46'
Айнтрахт
3
Фрайбург
3
минуты: 1' - 46'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
Бавария
5 : 2
Айнтрахт
23.05.2020
23 мая 2020
сб
19:30
был в запасе
Бавария
5
Айнтрахт
2
был в запасе
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
Айнтрахт
1 : 3
Боруссия
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
был в запасе
Айнтрахт
1
Боруссия
3
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
Шальке-04
1 : 0
Айнтрахт
62'
62'
62'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
1
Айнтрахт
0
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:30
Айнтрахт
2 : 2
Герта
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:30
был в запасе
Айнтрахт
2
Герта
2
был в запасе
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
Майнц
2 : 1
Айнтрахт
89'
89'
89'
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:30
был в запасе
Майнц
2
Айнтрахт
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
Айнтрахт
0 : 2
Вольфсбург
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
17:30
был в запасе
Айнтрахт
0
Вольфсбург
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
Боруссия
4 : 2
Айнтрахт
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
был в запасе
Боруссия
4
Айнтрахт
2
был в запасе
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
21:30
Унион
1 : 2
Айнтрахт
27.09.2019
27 сент. 2019
пт
21:30
был в запасе
Унион
1
Айнтрахт
2
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
Айнтрахт
2 : 2
Боруссия
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Айнтрахт
2
Боруссия
2
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Аугсбург
2 : 1
Айнтрахт
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Аугсбург
2
Айнтрахт
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Айнтрахт
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:30
был в запасе
РБ Лейпциг
2
Айнтрахт
1
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
Айнтрахт
1 : 0
Хоффенхайм
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 88' - 90'
Айнтрахт
1
Хоффенхайм
0
минуты: 88' - 90'