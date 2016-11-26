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Араик Овсепян
№95
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
11:00
Сибирь
2 : 1
Нефтехимик
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
11:00
минуты: 72' - 90'
Сибирь
2
Нефтехимик
1
минуты: 72' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
13:00
Сибирь
1 : 0
Химки
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
13:00
минуты: 1' - 54'
Сибирь
1
Химки
0
минуты: 1' - 54'
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
9:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Сибирь
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
9:00
минуты: 1' - 69'
СКА-Хабаровск
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 69'
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
Тосно
3 : 0
Сибирь
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 46'
Тосно
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 46'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:00
Сибирь
0 : 0
Луч
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:00
минуты: 1' - 54'
Сибирь
0
Луч
0
минуты: 1' - 54'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
15:00
Спартак-Нальчик
2 : 1
Сибирь
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
15:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
2
Сибирь
1
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
12:00
Сибирь
2 : 0
Волгарь
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
12:00
был в запасе
Сибирь
2
Волгарь
0
был в запасе
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
17:00
Зенит-2
3 : 1
Сибирь
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
17:00
был в запасе
Зенит-2
3
Сибирь
1
был в запасе
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:30
Динамо
1 : 0
Сибирь
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
19:30
минуты: 75' - 90'
Динамо
1
Сибирь
0
минуты: 75' - 90'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
11:00
Сибирь
1 : 1
Енисей
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
11:00
минуты: 64' - 90'
Сибирь
1
Енисей
1
минуты: 64' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
12:30
Тюмень
3 : 1
Сибирь
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
12:30
минуты: 63' - 90'
Тюмень
3
Сибирь
1
минуты: 63' - 90'
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
12:30
Сибирь
1 : 1
Шинник
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
12:30
минуты: 71' - 90'
Сибирь
1
Шинник
1
минуты: 71' - 90'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
Сибирь
1 : 0
Мордовия
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:30
был в запасе
Сибирь
1
Мордовия
0
был в запасе
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
Спартак-2
0 : 0
Сибирь
11.07.2016
11 июля 2016
пн
18:00
минуты: 90' - 90'
Спартак-2
0
Сибирь
0
минуты: 90' - 90'