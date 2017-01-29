Ассане Ньюкури
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Удинезе
2 : 1
Милан
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
был в запасе
Удинезе
2
Милан
1
был в запасе
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:45
Интер
3 : 1
Кьево
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:45
был в запасе
Интер
3
Кьево
1
был в запасе
8.01.2017 8 янв. 2017 вс 14:30
Удинезе
1 : 2
Интер
8.01.2017 8 янв. 2017 вс 14:30
был в запасе
Удинезе
1
Интер
2
был в запасе
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:45
Интер
3 : 0
Лацио
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:45
был в запасе
Интер
3
Лацио
0
был в запасе
28.11.2016 28 нояб. 2016 пн 23:00
Интер
4 : 2
Фиорентина
28.11.2016 28 нояб. 2016 пн 23:00
был в запасе
Интер
4
Фиорентина
2
был в запасе
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 22:45
Милан
2 : 2
Интер
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 22:45
был в запасе
Милан
2
Интер
2
был в запасе
6.11.2016 6 нояб. 2016 вс 20:00
Интер
3 : 0
Кротоне
6.11.2016 6 нояб. 2016 вс 20:00
был в запасе
Интер
3
Кротоне
0
был в запасе
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 22:45
Сампдория
1 : 0
Интер
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 22:45
был в запасе
Сампдория
1
Интер
0
был в запасе
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
Интер
2 : 1
Торино
26.10.2016 26 окт. 2016 ср 21:45
был в запасе
Интер
2
Торино
1
был в запасе
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:00
Аталанта
2 : 1
Интер
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 16:00
был в запасе
Аталанта
2
Интер
1
был в запасе
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 16:00
Интер
1 : 2
Кальяри
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 16:00
минуты: 60' - 90'
Интер
1
Кальяри
2
минуты: 60' - 90'
2.10.2016 2 окт. 2016 вс 21:45
Рома
2 : 1
Интер
2.10.2016 2 окт. 2016 вс 21:45
минуты: 60' - 90'
Рома
2
Интер
1
минуты: 60' - 90'
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
Интер
1 : 1
Болонья
25.09.2016 25 сент. 2016 вс 16:00
минуты: 28' - 90'
Интер
1
Болонья
1
минуты: 28' - 90'
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:45
Эмполи
0 : 2
Интер
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 21:45
минуты: 74' - 90'
Эмполи
0
Интер
2
минуты: 74' - 90'
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 19:00
Интер
2 : 1
Ювентус
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 19:00
был в запасе
Интер
2
Ювентус
1
был в запасе
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 21:45
Пескара
1 : 2
Интер
11.09.2016 11 сент. 2016 вс 21:45
был в запасе
Пескара
1
Интер
2
был в запасе
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 19:00
Интер
1 : 1
Палермо
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 19:00
был в запасе
Интер
1
Палермо
1
был в запасе
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
Кьево
2 : 0
Интер
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 21:45
был в запасе
Кьево
2
Интер
0
был в запасе