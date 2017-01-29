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Ассане Ньюкури
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Удинезе
2 : 1
Милан
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Милан
1
был в запасе
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:45
Интер
3 : 1
Кьево
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:45
был в запасе
Интер
3
Кьево
1
был в запасе
8.01.2017
8 янв. 2017
вс
14:30
Удинезе
1 : 2
Интер
8.01.2017
8 янв. 2017
вс
14:30
был в запасе
Удинезе
1
Интер
2
был в запасе
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:45
Интер
3 : 0
Лацио
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:45
был в запасе
Интер
3
Лацио
0
был в запасе
28.11.2016
28 нояб. 2016
пн
23:00
Интер
4 : 2
Фиорентина
28.11.2016
28 нояб. 2016
пн
23:00
был в запасе
Интер
4
Фиорентина
2
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
22:45
Милан
2 : 2
Интер
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
22:45
был в запасе
Милан
2
Интер
2
был в запасе
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
20:00
Интер
3 : 0
Кротоне
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
20:00
был в запасе
Интер
3
Кротоне
0
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
22:45
Сампдория
1 : 0
Интер
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
22:45
был в запасе
Сампдория
1
Интер
0
был в запасе
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Интер
2 : 1
Торино
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
был в запасе
Интер
2
Торино
1
был в запасе
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Интер
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
был в запасе
Аталанта
2
Интер
1
был в запасе
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:00
Интер
1 : 2
Кальяри
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:00
минуты: 60' - 90'
Интер
1
Кальяри
2
минуты: 60' - 90'
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
21:45
Рома
2 : 1
Интер
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
21:45
минуты: 60' - 90'
Рома
2
Интер
1
минуты: 60' - 90'
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
Интер
1 : 1
Болонья
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
16:00
минуты: 28' - 90'
Интер
1
Болонья
1
минуты: 28' - 90'
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
Эмполи
0 : 2
Интер
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
минуты: 74' - 90'
Эмполи
0
Интер
2
минуты: 74' - 90'
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:00
Интер
2 : 1
Ювентус
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:00
был в запасе
Интер
2
Ювентус
1
был в запасе
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
21:45
Пескара
1 : 2
Интер
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
21:45
был в запасе
Пескара
1
Интер
2
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
Интер
1 : 1
Палермо
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
был в запасе
Интер
1
Палермо
1
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
Кьево
2 : 0
Интер
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Кьево
2
Интер
0
был в запасе