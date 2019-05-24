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Матч-центр
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Седрик Ямбере
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
6 нояб. 1990 (29) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Дижон
2 : 1
Тулуза
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
был в запасе
Дижон
2
Тулуза
1
был в запасе
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
ПСЖ
4 : 0
Дижон
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
Дижон
2 : 1
Страсбур
11.05.2019
11 мая 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
2
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
5.05.2019
5 мая 2019
вс
16:00
Нант
3 : 0
Дижон
5.05.2019
5 мая 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Нант
3
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
Кан
1 : 0
Дижон
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кан
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
19.04.2019
19 апр. 2019
пт
20:00
Дижон
3 : 2
Ренн
19.04.2019
19 апр. 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
3
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
20:00
Дижон
0 : 0
Амьен
12.04.2019
12 апр. 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
0
Амьен
0
минуты: 1' - 90'
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
18:00
Лион
1 : 3
Дижон
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Дижон
3
минуты: 1' - 90'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
Дижон
0 : 1
Ницца
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
0
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
Генгам
1 : 0
Дижон
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
12.03.2019
12 марта 2019
вт
21:00
Дижон
0 : 4
ПСЖ
12.03.2019
12 марта 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
0
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90'
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Реймс
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:00
был в запасе
Дижон
1
Реймс
1
был в запасе
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:00
Лилль
1 : 0
Дижон
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2019
8 февр. 2019
пт
22:45
Дижон
1 : 2
Марсель
43'
43'
43'
8.02.2019
8 февр. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Дижон
2.02.2019
2 февр. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
Дижон
2 : 0
Монако
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
2
Монако
0
минуты: 1' - 90'
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
21:00
Бордо
1 : 0
Дижон
71'
71'
71'
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
19:00
Дижон
1 : 1
Монпелье
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Монпелье
1
минуты: 1' - 90'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
Сент-Этьен
3 : 0
Дижон
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
3
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
22:00
Ренн
2 : 0
Дижон
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
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