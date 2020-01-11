Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Петар Шкулетич
№32
Нападающий
Подписаться
Команда
Монпелье
Гражданство
Сербия
Дата рождения
29 июня 1990 (29) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Амьен
1 : 2
Монпелье
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Амьен
1
Монпелье
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монпелье
4 : 0
Брест
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Монпелье
4
Брест
0
был в запасе
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:45
Лилль
2 : 1
Монпелье
13.12.2019
13 дек. 2019
пт
22:45
был в запасе
Лилль
2
Монпелье
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:30
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:30
был в запасе
Монпелье
1
ПСЖ
3
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Дижон
2 : 2
Монпелье
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
был в запасе
Дижон
2
Монпелье
2
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Монпелье
4 : 2
Амьен
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
4
Амьен
2
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
Сент-Этьен
0 : 0
Монпелье
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Монпелье
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Монпелье
3 : 0
Тулуза
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Монпелье
3
Тулуза
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
1 : 0
Монпелье
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Реймс
1
Монпелье
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Монпелье
3 : 1
Монако
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
3
Монако
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Страсбур
1 : 0
Монпелье
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Монпелье
1 : 0
Ним
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Монпелье
1
Ним
0
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:30
Марсель
1 : 1
Монпелье
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:30
был в запасе
Марсель
1
Монпелье
1
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Монпелье
2 : 1
Ницца
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
2
Ницца
1
был в запасе
27.08.2019
27 авг. 2019
вт
20:00
Монпелье
1 : 0
Лион
27.08.2019
27 авг. 2019
вт
20:00
был в запасе
Монпелье
1
Лион
0
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Бордо
1 : 1
Монпелье
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Бордо
1
Монпелье
1
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Монпелье
0 : 1
Ренн
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
0
Ренн
1
был в запасе