Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Николай Алхо
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
ХИК
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
ХИК
2 : 1
Копенгаген
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
ХИК
2
Копенгаген
1
минуты: 1' - 90'
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
ХИК
2 : 1
Торино
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 86' - 90'
ХИК
2
Торино
1
минуты: 86' - 90'
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Торино
2 : 0
ХИК
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 67' - 90'
Торино
2
ХИК
0
минуты: 67' - 90'