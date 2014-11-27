Николай Алхо
№17
Полузащитник
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Команда
ХИК
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
ХИК
2 : 1
Копенгаген
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
ХИК
2
Копенгаген
1
минуты: 1' - 90'
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 21:00
ХИК
2 : 1
Торино
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 21:00
минуты: 86' - 90'
ХИК
2
Торино
1
минуты: 86' - 90'
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Торино
2 : 0
ХИК
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
минуты: 67' - 90'
Торино
2
ХИК
0
минуты: 67' - 90'