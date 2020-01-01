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Лента
Матч-центр
Моя команда
Гильерме (Гильерме Коста Маркес)
№6
Полузащитник
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Команда
Легия
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
21 мая 1991 (29) лет
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
италия. серия а
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
Лига Европы Квалификация - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Йени Малатьяспор
2
0
0
1
0