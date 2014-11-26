Райан Хаддарт
№43
Вратарь
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Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 22:45
Арсенал
2 : 0
Боруссия
26.11.2014 26 нояб. 2014 ср 22:45
был в запасе
Арсенал
2
Боруссия
0
был в запасе
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
Андерлехт
1 : 2
Арсенал
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 21:45
был в запасе
Андерлехт
1
Арсенал
2
был в запасе