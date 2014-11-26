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Матч-центр
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Райан Хаддарт
№43
Вратарь
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Команда
Арсенал
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
Арсенал
2 : 0
Боруссия
26.11.2014
26 нояб. 2014
ср
22:45
был в запасе
Арсенал
2
Боруссия
0
был в запасе
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
21:45
Андерлехт
1 : 2
Арсенал
22.10.2014
22 окт. 2014
ср
21:45
был в запасе
Андерлехт
1
Арсенал
2
был в запасе