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Альваро Медран
№4
Полузащитник
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Команда
Райо Вальекано
Гражданство
Испания
Дата рождения
15 марта 1994 (26) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
Сельта
2 : 2
Райо Вальекано
71'
71'
71'
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
71'
минуты: 1' - 90'
Сельта
2
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90'
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Райо Вальекано
1 : 2
Вальядолид
73'
73'
73'
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
73'
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90'
4.05.2019
4 мая 2019
сб
14:00
Леванте
4 : 1
Райо Вальекано
58'
58'
58'
4.05.2019
4 мая 2019
сб
14:00
был в запасе
Леванте
4
Райо Вальекано
1
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:45
Райо Вальекано
1 : 0
Реал
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
21:45
был в запасе
Райо Вальекано
1
Реал
0
был в запасе
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:30
Райо Вальекано
0 : 0
Уэска
45'
45'
45'
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
0
Уэска
0
минуты: 1' - 90'
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
15:00
Атлетик
3 : 2
Райо Вальекано
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
3
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90'
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
21:30
Эйбар
2 : 1
Райо Вальекано
3.04.2019
3 апр. 2019
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Эйбар
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
15:00
Райо Вальекано
1 : 1
Бетис
61'
61'
61'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:30
Вильярреал
3 : 1
Райо Вальекано
17.03.2019
17 марта 2019
вс
20:30
был в запасе
Вильярреал
3
Райо Вальекано
1
был в запасе
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
Райо Вальекано
0 : 1
Атлетико
16.02.2019
16 февр. 2019
сб
18:15
был в запасе
Райо Вальекано
0
Атлетико
1
был в запасе
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
20:30
Эспаньол
2 : 1
Райо Вальекано
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
20:30
был в запасе
Эспаньол
2
Райо Вальекано
1
был в запасе
4.02.2019
4 февр. 2019
пн
23:00
Райо Вальекано
1 : 2
Леганес
49'
49'
49'
4.02.2019
4 февр. 2019
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Райо Вальекано
1
Леганес
2
минуты: 1' - 90'
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
23:00
Алавес
0 : 1
Райо Вальекано
89'
89'
89'
28.01.2019
28 янв. 2019
пн
23:00
был в запасе
Алавес
0
Райо Вальекано
1
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
Райо Вальекано
2 : 2
Реал Сосьедад
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
20:30
был в запасе
Райо Вальекано
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
23:00
Райо Вальекано
4 : 2
Сельта
11.01.2019
11 янв. 2019
пт
23:00
был в запасе
Райо Вальекано
4
Сельта
2
был в запасе
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
15:00
Вальядолид
0 : 1
Райо Вальекано
1'
1'
1'
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
15:00
1'
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:30
Реал
1 : 0
Райо Вальекано
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 54'
Реал
1
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 54'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
22:45
Бетис
2 : 0
Райо Вальекано
61'
61'
61'
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
22:45
был в запасе
Бетис
2
Райо Вальекано
0
был в запасе
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:45
Леганес
1 : 0
Райо Вальекано
43'
43'
43'
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Леганес
1
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
22:00
Райо Вальекано
2 : 2
Эспаньол
28.09.2018
28 сент. 2018
пт
22:00
был в запасе
Райо Вальекано
2
Эспаньол
2
был в запасе
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