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Лукас Силва
№16
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
испания. примера
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
Марсель
1 : 0
Реймс
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
был в запасе
Марсель
1
Реймс
0
был в запасе
1.05.2016
1 мая 2016
вс
18:00
Анжер
0 : 1
Марсель
1.05.2016
1 мая 2016
вс
18:00
был в запасе
Анжер
0
Марсель
1
был в запасе
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
22:00
Монако
2 : 1
Марсель
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
22:00
минуты: 1' - 67'
Монако
2
Марсель
1
минуты: 1' - 67'
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
22:00
Марсель
0 : 0
Бордо
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
22:00
минуты: 1' - 71'
Марсель
0
Бордо
0
минуты: 1' - 71'
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
18:00
Бастия
2 : 1
Марсель
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
18:00
минуты: 60' - 90'
Бастия
2
Марсель
1
минуты: 60' - 90'
18.03.2016
18 марта 2016
пт
22:30
Марсель
2 : 5
Ренн
18.03.2016
18 марта 2016
пт
22:30
был в запасе
Марсель
2
Ренн
5
был в запасе
12.03.2016
12 марта 2016
сб
19:00
Лорьян
1 : 1
Марсель
67'
67'
67'
12.03.2016
12 марта 2016
сб
19:00
минуты: 17' - 90'
Лорьян
1
Марсель
1
минуты: 17' - 90'
9.03.2016
9 марта 2016
ср
20:30
Газелек
1 : 1
Марсель
9.03.2016
9 марта 2016
ср
20:30
минуты: 83' - 90'
Газелек
1
Марсель
1
минуты: 83' - 90'
6.03.2016
6 марта 2016
вс
16:00
Марсель
1 : 1
Тулуза
6.03.2016
6 марта 2016
вс
16:00
был в запасе
Марсель
1
Тулуза
1
был в запасе
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
16:00
Марсель
1 : 1
Сент-Этьен
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Марсель
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
23:00
Ницца
1 : 1
Марсель
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
23:00
был в запасе
Ницца
1
Марсель
1
был в запасе
29.01.2016
29 янв. 2016
пт
22:30
Марсель
1 : 1
Лилль
29.01.2016
29 янв. 2016
пт
22:30
минуты: 1' - 60'
Марсель
1
Лилль
1
минуты: 1' - 60'
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
23:00
Лион
1 : 1
Марсель
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
23:00
минуты: 74' - 90'
Лион
1
Марсель
1
минуты: 74' - 90'
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
19:00
Кан
1 : 3
Марсель
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
19:00
минуты: 88' - 90'
Кан
1
Марсель
3
минуты: 88' - 90'
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
23:00
Марсель
0 : 0
Генгам
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
23:00
был в запасе
Марсель
0
Генгам
0
был в запасе
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
23:00
Бордо
1 : 1
Марсель
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
23:00
минуты: 86' - 90'
Бордо
1
Марсель
1
минуты: 86' - 90'
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
19:00
Марсель
1 : 1
Газелек
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
19:00
минуты: 74' - 90'
Марсель
1
Газелек
1
минуты: 74' - 90'
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
16:00
Марсель
2 : 2
Монпелье
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
16:00
минуты: 82' - 90'
Марсель
2
Монпелье
2
минуты: 82' - 90'
3.12.2015
3 дек. 2015
чт
23:00
Ренн
0 : 1
Марсель
3.12.2015
3 дек. 2015
чт
23:00
был в запасе
Ренн
0
Марсель
1
был в запасе
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
23:00
Марсель
3 : 3
Монако
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
23:00
минуты: 73' - 90'
Марсель
3
Монако
3
минуты: 73' - 90'
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