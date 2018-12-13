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Лента
Матч-центр
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Рюта Мориока
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
12 апр. 1991 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
Динамо
0 : 0
Андерлехт
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Андерлехт
0
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Андерлехт
0 : 0
Спартак
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Андерлехт
0
Спартак
0
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Андерлехт
0 : 2
Динамо
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Андерлехт
0
Динамо
2
был в запасе