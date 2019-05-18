Гаку Сибасаки
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
28 мая 1992 (28) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 17:15
Хетафе
2 : 2
Вильярреал
18.05.2019 18 мая 2019 сб 17:15
был в запасе
Хетафе
2
Вильярреал
2
был в запасе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Барселона
2 : 0
Хетафе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Барселона
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 17:15
Реал Сосьедад
2 : 1
Хетафе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 22:30
Хетафе
0 : 0
Реал
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 22:30
был в запасе
Хетафе
0
Реал
0
был в запасе
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 15:00
Хетафе
3 : 0
Севилья
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 15:00
минуты: 1' - 61'
Хетафе
3
Севилья
0
минуты: 1' - 61'
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 13:00
Вальядолид
2 : 2
Хетафе
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 13:00
был в запасе
Вальядолид
2
Хетафе
2
был в запасе
9.02.2019 9 февр. 2019 сб 15:00
Хетафе
3 : 1
Сельта
9.02.2019 9 февр. 2019 сб 15:00
был в запасе
Хетафе
3
Сельта
1
был в запасе
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 15:00
Хетафе
1 : 0
Реал Сосьедад
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2018 7 дек. 2018 пт 23:00
Леганес
1 : 1
Хетафе
7.12.2018 7 дек. 2018 пт 23:00
был в запасе
Леганес
1
Хетафе
1
был в запасе
4.11.2018 4 нояб. 2018 вс 20:30
Уэска
1 : 1
Хетафе
4.11.2018 4 нояб. 2018 вс 20:30
был в запасе
Уэска
1
Хетафе
1
был в запасе
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 14:00
Хетафе
2 : 0
Бетис
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 14:00
был в запасе
Хетафе
2
Бетис
0
был в запасе
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 13:00
Райо Вальекано
1 : 2
Хетафе
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 13:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Хетафе
2
был в запасе
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:30
Хетафе
0 : 2
Атлетико
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:30
был в запасе
Хетафе
0
Атлетико
2
был в запасе
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 21:45
Севилья
0 : 2
Хетафе
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 21:45
минуты: 62' - 90'
Севилья
0
Хетафе
2
минуты: 62' - 90'
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 21:00
Хетафе
0 : 0
Вальядолид
31.08.2018 31 авг. 2018 пт 21:00
был в запасе
Хетафе
0
Вальядолид
0
был в запасе
24.08.2018 24 авг. 2018 пт 21:15
Хетафе
2 : 0
Эйбар
24.08.2018 24 авг. 2018 пт 21:15
был в запасе
Хетафе
2
Эйбар
0
был в запасе
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 23:15
Реал
2 : 0
Хетафе
19.08.2018 19 авг. 2018 вс 23:15
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'