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Гаку Сибасаки
№22
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
28 мая 1992 (28) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
Хетафе
2 : 2
Вильярреал
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
был в запасе
Хетафе
2
Вильярреал
2
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Барселона
2 : 0
Хетафе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Барселона
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
17:15
Реал Сосьедад
2 : 1
Хетафе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90'
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
22:30
Хетафе
0 : 0
Реал
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
22:30
был в запасе
Хетафе
0
Реал
0
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
15:00
Хетафе
3 : 0
Севилья
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 61'
Хетафе
3
Севилья
0
минуты: 1' - 61'
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
13:00
Вальядолид
2 : 2
Хетафе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
13:00
был в запасе
Вальядолид
2
Хетафе
2
был в запасе
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
15:00
Хетафе
3 : 1
Сельта
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
15:00
был в запасе
Хетафе
3
Сельта
1
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
15:00
Хетафе
1 : 0
Реал Сосьедад
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2018
7 дек. 2018
пт
23:00
Леганес
1 : 1
Хетафе
7.12.2018
7 дек. 2018
пт
23:00
был в запасе
Леганес
1
Хетафе
1
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
20:30
Уэска
1 : 1
Хетафе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
20:30
был в запасе
Уэска
1
Хетафе
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
Хетафе
2 : 0
Бетис
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
был в запасе
Хетафе
2
Бетис
0
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:00
Райо Вальекано
1 : 2
Хетафе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:00
был в запасе
Райо Вальекано
1
Хетафе
2
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:30
Хетафе
0 : 2
Атлетико
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:30
был в запасе
Хетафе
0
Атлетико
2
был в запасе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
21:45
Севилья
0 : 2
Хетафе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
21:45
минуты: 62' - 90'
Севилья
0
Хетафе
2
минуты: 62' - 90'
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
21:00
Хетафе
0 : 0
Вальядолид
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
21:00
был в запасе
Хетафе
0
Вальядолид
0
был в запасе
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
21:15
Хетафе
2 : 0
Эйбар
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
21:15
был в запасе
Хетафе
2
Эйбар
0
был в запасе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
23:15
Реал
2 : 0
Хетафе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
23:15
минуты: 1' - 90'
Реал
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90'