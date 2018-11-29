Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Гюрай Вурал
№88
Полузащитник
Подписаться
Команда
Трабзонспор
Гражданство
Турция
Дата рождения
11 июня 1988 (31) год
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2018/2019
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Краснодар
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
90'
90'
90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
Акхисар Беледиеспор
2 : 3
Севилья
24'
24'
24'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Акхисар Беледиеспор
2
Севилья
3
минуты: 1' - 90'
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Севилья
6 : 0
Акхисар Беледиеспор
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
6
Акхисар Беледиеспор
0
минуты: 1' - 90'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Стандард
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
83'
83'
83'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Стандард
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 1
Краснодар
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Акхисар Беледиеспор
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'