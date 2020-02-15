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Рубен Габриэльсен
№4
Защитник
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Команда
Мольде
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
10 марта 1992 (28) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
27'
27'
27'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
19:30
Марсель
1 : 0
Тулуза
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Тулуза
0 : 1
Страсбур
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Амьен
0 : 0
Тулуза
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
0
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Лион
3 : 0
Тулуза
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лион
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Тулуза
2 : 5
Брест
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Брест
5
минуты: 1' - 90'