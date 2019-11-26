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Лента
Матч-центр
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Адем Бюйюк
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
30 авг. 1987 (32) года
Рост
167
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
20:55
Галатасарай
1 : 1
Брюгге
11'
11'
11'
26.11.2019
26 нояб. 2019
вт
20:55
11'
минуты: 1' - 90'
Галатасарай
1
Брюгге
1
минуты: 1' - 90'
6.11.2019
6 нояб. 2019
ср
23:00
Реал
6 : 0
Галатасарай
6.11.2019
6 нояб. 2019
ср
23:00
минуты: 88' - 90'
Реал
6
Галатасарай
0
минуты: 88' - 90'
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
Галатасарай
0 : 1
Реал
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
был в запасе
Галатасарай
0
Реал
1
был в запасе
1.10.2019
1 окт. 2019
вт
22:00
Галатасарай
0 : 1
ПСЖ
1.10.2019
1 окт. 2019
вт
22:00
был в запасе
Галатасарай
0
ПСЖ
1
был в запасе
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
19:55
Брюгге
0 : 0
Галатасарай
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
19:55
был в запасе
Брюгге
0
Галатасарай
0
был в запасе