Билал Киса
№5
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
22 июня 1983 (36) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 0
Стандард
13.12.2018 13 дек. 2018 чт 20:55
был в запасе
Акхисар Беледиеспор
0
Стандард
0
был в запасе
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 20:55
Акхисар Беледиеспор
2 : 3
Севилья
8.11.2018 8 нояб. 2018 чт 20:55
был в запасе
Акхисар Беледиеспор
2
Севилья
3
был в запасе
4.10.2018 4 окт. 2018 чт 22:00
Стандард
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
4.10.2018 4 окт. 2018 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Стандард
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 1
Краснодар
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 19:55
был в запасе
Акхисар Беледиеспор
0
Краснодар
1
был в запасе