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Билал Киса
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Турция
Дата рождения
22 июня 1983 (36) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 0
Стандард
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
Акхисар Беледиеспор
0
Стандард
0
был в запасе
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
Акхисар Беледиеспор
2 : 3
Севилья
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Акхисар Беледиеспор
2
Севилья
3
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Стандард
2 : 1
Акхисар Беледиеспор
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Стандард
2
Акхисар Беледиеспор
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Акхисар Беледиеспор
0 : 1
Краснодар
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
Акхисар Беледиеспор
0
Краснодар
1
был в запасе