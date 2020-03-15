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Кэтэлин Карп
№8
Полузащитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Молдова
Дата рождения
20 окт. 1993 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
ЦСКА
0 : 0
Уфа
15'
15'
15'
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
9.03.2020
9 марта 2020
пн
19:00
Зенит
0 : 0
Уфа
9.03.2020
9 марта 2020
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:00
Ахмат
0 : 1
Уфа
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
48'
48'
48'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
11:30
Уфа
1 : 1
Сочи
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
11:30
Оренбург
0 : 0
Уфа
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
11:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
Тамбов
3 : 0
Уфа
51'
51'
51'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
3
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
Уфа
1 : 1
ЦСКА
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
11:30
Уфа
0 : 1
Ахмат
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
Рубин
0 : 0
Уфа
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
17:30
Уфа
1 : 0
Спартак
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Спартак
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
11:30
Уфа
1 : 2
Оренбург
2'
2'
2'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Оренбург
2
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Уфа
1 : 0
Зенит
53'
53'
53'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
1
Зенит
0
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
Уфа
2 : 0
Ростов
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Уфа
2
Ростов
0
минуты: 1' - 90'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
70'
70'
70'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 0
Уфа
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 1
Крылья Советов
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 3
Краснодар
29'
29'
29'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
29'
минуты: 1' - 84'
Уфа
2
Краснодар
3
минуты: 1' - 84'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
Урал
3 : 2
Уфа
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 72'
Урал
3
Уфа
2
минуты: 1' - 72'