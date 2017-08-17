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Лента
Матч-центр
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Владимир Болевич
№14
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Черногория
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:15
Виктория
3 : 1
АЕК
17.08.2017
17 авг. 2017
чт
21:15
был в запасе
Виктория
3
АЕК
1
был в запасе
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
18:00
Динамо
1 : 1
АЕК
3.08.2017
3 авг. 2017
чт
18:00
был в запасе
Динамо
1
АЕК
1
был в запасе
27.07.2017
27 июля 2017
чт
20:00
АЕК
2 : 0
Динамо
27.07.2017
27 июля 2017
чт
20:00
был в запасе
АЕК
2
Динамо
0
был в запасе