Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Павел Савицкий
№88
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
12 июля 1994 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:45
Динамо-Брест
1 : 0
Аполлон
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:45
минуты: 1' - 90'
Динамо-Брест
1
Аполлон
0
минуты: 1' - 90'
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
20:00
Аполлон
4 : 0
Динамо-Брест
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
Аполлон
4
Динамо-Брест
0
был в запасе
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
20:15
Атромитос
1 : 1
Динамо-Брест
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
20:15
минуты: 1' - 90'
Атромитос
1
Динамо-Брест
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
Динамо-Брест
4 : 3
Атромитос
13', 61', 70'
13', 61', 70'
13', 61', 70'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
13', 61', 70'
минуты: 1' - 90'
Динамо-Брест
4
Атромитос
3
минуты: 1' - 90'