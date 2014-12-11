Хаджи Ахмедов
№6
Полузащитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 20:00
Карабах
0 : 0
Интер
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 20:00
был в запасе
Карабах
0
Интер
0
был в запасе
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
Сент-Этьен
1 : 1
Карабах
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 23:05
был в запасе
Сент-Этьен
1
Карабах
1
был в запасе
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 20:00
Карабах
1 : 2
Днепр
6.11.2014 6 нояб. 2014 чт 20:00
был в запасе
Карабах
1
Днепр
2
был в запасе
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
Днепр
0 : 1
Карабах
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 22:05
был в запасе
Днепр
0
Карабах
1
был в запасе