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Матч-центр
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Андрей Прскало
№32
Вратарь
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Команда
Риека
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
Севилья
1 : 0
Риека
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
был в запасе
Севилья
1
Риека
0
был в запасе
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Риека
2 : 0
Стандард
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
был в запасе
Риека
2
Стандард
0
был в запасе
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
Фейеноорд
2 : 0
Риека
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
был в запасе
Фейеноорд
2
Риека
0
был в запасе
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
Риека
3 : 1
Фейеноорд
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
был в запасе
Риека
3
Фейеноорд
1
был в запасе
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
Риека
2 : 2
Севилья
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
был в запасе
Риека
2
Севилья
2
был в запасе