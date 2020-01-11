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Матч-центр
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Адама Траоре
№11
Полузащитник
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Команда
Метц
Гражданство
Мали
Дата рождения
28 июня 1995 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Метц
1 : 0
Страсбур
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
19:30
Метц
1 : 1
Марсель
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Ницца
4 : 1
Метц
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
4
Метц
1
минуты: 1' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Метц
0 : 1
Ренн
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ним
1 : 1
Метц
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
1
Метц
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
1 : 1
Реймс
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
0 : 0
Метц
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
0
Метц
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
2 : 2
Монпелье
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Метц
2
Монпелье
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Лион
2 : 0
Метц
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Метц
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Метц
1 : 0
Нант
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Нант
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Брест
2 : 0
Метц
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Брест
2
Метц
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Метц
2 : 2
Тулуза
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Метц
2
Тулуза
2
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Метц
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Метц
1
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Метц
1 : 2
Амьен
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 61' - 90'
Метц
1
Амьен
2
минуты: 61' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 0
Метц
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 72' - 90'
Бордо
2
Метц
0
минуты: 72' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
Монако
2 : 2
Ним
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 83' - 90'
Монако
2
Ним
2
минуты: 83' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Метц
3 : 0
Монако
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Метц
3
Монако
0
был в запасе
9.08.2019
9 авг. 2019
пт
21:45
Монако
0 : 3
Лион
9.08.2019
9 авг. 2019
пт
21:45
минуты: 74' - 90'
Монако
0
Лион
3
минуты: 74' - 90'