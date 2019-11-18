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Дино Хотич
№23
Полузащитник
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Команда
Марибор
Гражданство
Словения
Дата рождения
26 июля 1995 (24) года
Рост
168
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
Лихтенштейн
0 : 3
Босния и Герцеговина
18.11.2019
18 нояб. 2019
пн
22:45
был в запасе
Лихтенштейн
0
Босния и Герцеговина
3
был в запасе