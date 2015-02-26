Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Ориоль Росель
№25
Полузащитник
Подписаться
Команда
Витория Гимараеш
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
Спортинг
0 : 0
Вольфсбург
26.02.2015
26 февр. 2015
чт
23:05
был в запасе
Спортинг
0
Вольфсбург
0
был в запасе
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
Вольфсбург
2 : 0
Спортинг
13'
13'
13'
19.02.2015
19 февр. 2015
чт
21:00
минуты: 1' - 80'
Вольфсбург
2
Спортинг
0
минуты: 1' - 80'