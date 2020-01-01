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Лента
Матч-центр
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Эрик Байи
№3
Защитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
12 апр. 1994 (26) лет
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
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Манчестер Юнайтед
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