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Эрик Байи
№3
Защитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
12 апр. 1994 (26) лет
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
ЛАСК
0 : 5
Манчестер Юнайтед
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
ЛАСК
0
Манчестер Юнайтед
5
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Брюгге
1 : 1
Манчестер Юнайтед
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Брюгге
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе