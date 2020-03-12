Эрик Байи
№3
Защитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
12 апр. 1994 (26) лет
Рост
188
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
ЛАСК
0 : 5
Манчестер Юнайтед
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
ЛАСК
0
Манчестер Юнайтед
5
минуты: 1' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Брюгге
1 : 1
Манчестер Юнайтед
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Брюгге
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе