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Джейсон МакКарти
№2
Защитник
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Команда
Барнсли
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
был в запасе
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
был в запасе
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
20:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Саутгемптон
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
20:30
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
1
Саутгемптон
2
был в запасе
1.01.2015
1 янв. 2015
чт
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Арсенал
1.01.2015
1 янв. 2015
чт
18:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Арсенал
0
был в запасе
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
17:05
Саутгемптон
1 : 1
Челси
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
17:05
был в запасе
Саутгемптон
1
Челси
1
был в запасе
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Саутгемптон
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
минуты: 87' - 90'
Кристал Пэлас
1
Саутгемптон
3
минуты: 87' - 90'
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
Саутгемптон
3 : 0
Эвертон
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
3
Эвертон
0
был в запасе
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
Саутгемптон
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе