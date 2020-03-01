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Денис Адамов
№66
Вратарь
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 февр. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. фнл
лига европы плей-офф
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
1.03.2020
1 марта 2020
вс
16:30
Краснодар
2 : 0
Уфа
1.03.2020
1 марта 2020
вс
16:30
был в запасе
Краснодар
2
Уфа
0
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
16:30
был в запасе
Краснодар
2
Ростов
2
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
Краснодар
2 : 1
Спартак
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
2
Спартак
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
2
Арсенал
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
ЦСКА
3 : 2
Краснодар
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
ЦСКА
3
Краснодар
2
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
4 : 2
Крылья Советов
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
4
Крылья Советов
2
был в запасе