Денис Адамов
№66
Вратарь
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 февр. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.03.2020 1 марта 2020 вс 16:30
Краснодар
2 : 0
Уфа
1.03.2020 1 марта 2020 вс 16:30
был в запасе
Краснодар
2
Уфа
0
был в запасе
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 16:30
был в запасе
Краснодар
2
Ростов
2
был в запасе
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 19:00
Краснодар
2 : 1
Спартак
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 19:00
был в запасе
Краснодар
2
Спартак
1
был в запасе
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 19:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 19:00
был в запасе
Краснодар
2
Арсенал
0
был в запасе
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 19:00
ЦСКА
3 : 2
Краснодар
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 19:00
был в запасе
ЦСКА
3
Краснодар
2
был в запасе
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 19:00
Краснодар
4 : 2
Крылья Советов
15.09.2019 15 сент. 2019 вс 19:00
был в запасе
Краснодар
4
Крылья Советов
2
был в запасе