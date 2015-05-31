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Микеле Сомма
№50
Защитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2014/2015
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Интер
4 : 3
Эмполи
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Интер
4
Эмполи
3
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:30
Эмполи
1 : 1
Сампдория
24.05.2015
24 мая 2015
вс
13:30
был в запасе
Эмполи
1
Сампдория
1
был в запасе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
Верона
2 : 1
Эмполи
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Верона
2
Эмполи
1
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
19:00
Эмполи
2 : 3
Фиорентина
10.05.2015
10 мая 2015
вс
19:00
был в запасе
Эмполи
2
Фиорентина
3
был в запасе
6.05.2015
6 мая 2015
ср
16:00
Торино
0 : 1
Эмполи
6.05.2015
6 мая 2015
ср
16:00
был в запасе
Торино
0
Эмполи
1
был в запасе
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
21:45
Эмполи
4 : 2
Наполи
30.04.2015
30 апр. 2015
чт
21:45
был в запасе
Эмполи
4
Наполи
2
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
13:30
Аталанта
2 : 2
Эмполи
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
13:30
был в запасе
Аталанта
2
Эмполи
2
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Эмполи
2 : 2
Парма
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Эмполи
2
Парма
2
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
Лацио
4 : 0
Эмполи
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Лацио
4
Эмполи
0
был в запасе
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
22:00
Ювентус
2 : 0
Эмполи
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
22:00
был в запасе
Ювентус
2
Эмполи
0
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
14:30
Эмполи
3 : 1
Сассуоло
22.03.2015
22 марта 2015
вс
14:30
был в запасе
Эмполи
3
Сассуоло
1
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
22:45
Кальяри
1 : 1
Эмполи
14.03.2015
14 марта 2015
сб
22:45
был в запасе
Кальяри
1
Эмполи
1
был в запасе
8.03.2015
8 марта 2015
вс
17:00
Эмполи
1 : 1
Дженоа
8.03.2015
8 марта 2015
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Эмполи
1
Дженоа
1
минуты: 78' - 90'
1.03.2015
1 марта 2015
вс
17:00
Палермо
0 : 0
Эмполи
1.03.2015
1 марта 2015
вс
17:00
был в запасе
Палермо
0
Эмполи
0
был в запасе
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
Эмполи
3 : 0
Кьево
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
3
Кьево
0
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
14:30
Милан
1 : 1
Эмполи
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
14:30
был в запасе
Милан
1
Эмполи
1
был в запасе
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
17:00
Эмполи
2 : 0
Чезена
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Чезена
0
был в запасе
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
22:45
Рома
1 : 1
Эмполи
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
22:45
был в запасе
Рома
1
Эмполи
1
был в запасе
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
22:45
Фиорентина
1 : 1
Рома
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
22:45
был в запасе
Фиорентина
1
Рома
1
был в запасе
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
22:45
Палермо
1 : 1
Рома
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
22:45
был в запасе
Палермо
1
Рома
1
был в запасе
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