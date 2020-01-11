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Бен Гибсон
№14
Защитник
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Команда
Бернли
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 янв. 1993 (27) лет
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Челси
3 : 0
Бернли
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Челси
3
Бернли
0
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
Тоттенхэм
5 : 0
Бернли
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Тоттенхэм
5
Бернли
0
был в запасе
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:15
Бернли
1 : 4
Манчестер Сити
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
23:15
был в запасе
Бернли
1
Манчестер Сити
4
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Бернли
0 : 2
Кристал Пэлас
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Бернли
0
Кристал Пэлас
2
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Уотфорд
0 : 3
Бернли
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Уотфорд
0
Бернли
3
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Бернли
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
3
Бернли
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Лестер Сити
2 : 1
Бернли
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Лестер Сити
2
Бернли
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Астон Вилла
2 : 2
Бернли
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Астон Вилла
2
Бернли
2
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Бернли
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Брайтон & Хов
1
Бернли
1
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:30
Арсенал
2 : 1
Бернли
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
14:30
был в запасе
Арсенал
2
Бернли
1
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Бернли
3 : 0
Саутгемптон
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Бернли
3
Саутгемптон
0
был в запасе