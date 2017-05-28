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Маурицио Пульези
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
Палермо
2 : 1
Эмполи
28.05.2017
28 мая 2017
вс
21:45
был в запасе
Палермо
2
Эмполи
1
был в запасе
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
Кальяри
3 : 2
Эмполи
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Кальяри
3
Эмполи
2
был в запасе
7.05.2017
7 мая 2017
вс
16:00
Эмполи
3 : 1
Болонья
7.05.2017
7 мая 2017
вс
16:00
был в запасе
Эмполи
3
Болонья
1
был в запасе
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Эмполи
1 : 3
Сассуоло
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Эмполи
1
Сассуоло
3
был в запасе
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
Милан
1 : 2
Эмполи
23.04.2017
23 апр. 2017
вс
16:00
был в запасе
Милан
1
Эмполи
2
был в запасе
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
21:45
Рома
2 : 0
Эмполи
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
21:45
был в запасе
Рома
2
Эмполи
0
был в запасе
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:30
Эмполи
2 : 3
Наполи
19.03.2017
19 марта 2017
вс
14:30
был в запасе
Эмполи
2
Наполи
3
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
Кьево
4 : 0
Эмполи
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Кьево
4
Эмполи
0
был в запасе
5.03.2017
5 марта 2017
вс
17:00
Эмполи
0 : 2
Дженоа
5.03.2017
5 марта 2017
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
0
Дженоа
2
был в запасе
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
Интер
2 : 0
Эмполи
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
17:00
был в запасе
Интер
2
Эмполи
0
был в запасе
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Кротоне
4 : 1
Эмполи
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Кротоне
4
Эмполи
1
был в запасе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
Эмполи
1 : 0
Удинезе
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
1
Удинезе
0
был в запасе
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Эмполи
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Сампдория
0
Эмполи
0
был в запасе
7.01.2017
7 янв. 2017
сб
20:00
Эмполи
1 : 0
Палермо
7.01.2017
7 янв. 2017
сб
20:00
был в запасе
Эмполи
1
Палермо
0
был в запасе
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:45
Аталанта
2 : 1
Эмполи
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:45
был в запасе
Аталанта
2
Эмполи
1
был в запасе
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
Болонья
0 : 0
Эмполи
11.12.2016
11 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Болонья
0
Эмполи
0
был в запасе
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
17:00
Сассуоло
3 : 0
Эмполи
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
3
Эмполи
0
был в запасе
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:45
Эмполи
1 : 4
Милан
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:45
был в запасе
Эмполи
1
Милан
4
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
Эмполи
0 : 4
Фиорентина
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
0
Фиорентина
4
был в запасе
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
14:30
Пескара
0 : 4
Эмполи
6.11.2016
6 нояб. 2016
вс
14:30
был в запасе
Пескара
0
Эмполи
4
был в запасе
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