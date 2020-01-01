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Лента
Матч-центр
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Анвар Эль-Гази
№22
Нападающий
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
3 мая 1995 (25) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Астон Вилла
22
4
4
3
0