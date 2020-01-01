Анвар Эль-Гази
№22
Нападающий
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
3 мая 1995 (25) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Астон Вилла
22
4
4
3
0