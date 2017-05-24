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Дидрик Бур
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2016/2017
2014/2015
24.05.2017
24 мая 2017
ср
21:45
Аякс
0 : 2
Манчестер Юнайтед
24.05.2017
24 мая 2017
ср
21:45
был в запасе
Аякс
0
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
11.05.2017
11 мая 2017
чт
22:05
Лион
3 : 1
Аякс
11.05.2017
11 мая 2017
чт
22:05
был в запасе
Лион
3
Аякс
1
был в запасе
3.05.2017
3 мая 2017
ср
19:45
Аякс
4 : 1
Лион
3.05.2017
3 мая 2017
ср
19:45
был в запасе
Аякс
4
Лион
1
был в запасе
20.04.2017
20 апр. 2017
чт
22:05
Шальке-04
3 : 2
Аякс
20.04.2017
20 апр. 2017
чт
22:05
был в запасе
Шальке-04
3
Аякс
2
был в запасе
13.04.2017
13 апр. 2017
чт
22:05
Аякс
2 : 0
Шальке-04
13.04.2017
13 апр. 2017
чт
22:05
был в запасе
Аякс
2
Шальке-04
0
был в запасе
16.03.2017
16 марта 2017
чт
23:05
Аякс
2 : 0
Копенгаген
16.03.2017
16 марта 2017
чт
23:05
был в запасе
Аякс
2
Копенгаген
0
был в запасе
9.03.2017
9 марта 2017
чт
21:00
Копенгаген
2 : 1
Аякс
9.03.2017
9 марта 2017
чт
21:00
был в запасе
Копенгаген
2
Аякс
1
был в запасе
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
21:00
Аякс
1 : 0
Легия
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
21:00
был в запасе
Аякс
1
Легия
0
был в запасе
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
23:05
Легия
0 : 0
Аякс
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
23:05
был в запасе
Легия
0
Аякс
0
был в запасе